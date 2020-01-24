反映二手樓市指數的中原城市領先指數CCL，是14周即3個半月來首次出現；是次數據主要是反映9月28日至10月4日、即國慶及中秋長假當周的具體市況。

其中CCL最新報176.85點，按周升0.58%，受到豪宅樓價波動拖累，CCL走勢同樣反覆，徘徊於176點至178點，正在尋底。

反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass，連續8周於180點窄幅爭持，最高180.74點，最低179.26點，相信已成功尋底，大型屋苑樓價有望率先擺脫底位，最新報180.20點，按周升0.52%，。

此外，CCL（中小型單位）持續8周於177點企穩，報177.58點，按周升0.53%。另CCL（大型單位）最新報173.06點，按周升0.88%，早前豪宅樓價走勢波動，指數於171點到177點之間反覆。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周七大指數齊升，當中4大整體指數齊升，近3周第二次出現，預示樓價即將擺脫底位。

四大分區指數方面，僅得港島區錄得按周下跌，餘下3個分區指數按周錄得上升，以九龍指數按周升幅最大，最新報175.09點，按周升1.46%，升幅為6周即約1個半月最大；其次是新界東、新界西指數，分別報190.02點及163.56點，按周分別升0.56%及0.12%。

港島區指數最新報185.99點，按周跌0.31%，走勢反覆，但未有跌穿6周前低位。

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