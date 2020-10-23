疫情受控，發展商部署推售新盤。會德豐地產常務董事黃光耀表示，會德豐去年向海航購入的兩幅東九啟德住宅，其中位於沐泰街12號項目，共提供647伙，將分兩期推售，第1期涉399伙，由開放式至3房戶均備有，主打2房戶，正待批預售樓花同意書，預計今年第四季推售，定價將參考同區樓盤成交，如同系OASIS KAI TAK，項目近期成交實呎介乎2.7萬至2.8萬元。

黃氏續指，集團今年首三季共售出965伙，套現約110億元，預計今年底前銷售伙數將突破1000伙。

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘則表示，旗下藍田KOKO HILLS昨日更新價單，推出全新建期付款計劃，最高折扣增加至18.5%，較原先建期付款辦法最高折扣16.5%提高，買家選用新付款辦法只須先支付樓價5%，餘下95%樓價可於交樓日前才付清。

另會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，集團推出「THE WHEELOCK COLLECTION」系列，涉8個特色戶，分別來自啟德OASIS KAI TAK、將軍澳MONTEREY等，大部分屬頂層連天台，另少量為花園特色戶及獨立屋。今日其開放其中一伙，為OASIS KAI TAK 2座36樓A室連天台戶，實用面積1530方呎，4房間隔，附設內置樓梯直上785方呎天台。

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