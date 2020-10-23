日前東涌商業地流標，但未有影響發展商入標競投住宅地的意欲。大埔公路大埔滘段住宅地剛截標，暫收到7份標書，以中小型發展商為主。

入標的發展商包括地皮內的私人土地持有人何鐵城，他表示，地皮是風水寶地，居住逾20年，出價志在必得。若投得地皮，將重建現有物業，並保留一間大屋自住，餘下則作出售。

另入標的發展商則包括獨資信置（0083）、永義（1218）、建灝地產，宏安地產（1243）亦有入標，中資發展商則有碧桂園（2007）入標。

資料顯示，上述地皮鄰近鹿茵山莊，地盤面積6.7萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約10.07萬方呎。

據賣地章程，地盤中央兩處位置屬私人地段，並有構築物外伸至地盤範圍內。另中標發展商須於指定日期前，鋪設地盤東南面的一段路面以作公用道路，及重建一條在地盤西北方的行人天橋，及為地盤內兩段私人地段重新鋪設兩條通道。另地盤的東南面有斜坡，中標者須負責其斜坡維修和保養責任。

綜合市場人士估計，地皮估值約4.2億至6億元，每方呎樓面地價約4,100至6,000元。

記者：甘潔瑩