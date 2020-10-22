新地（ 0016 ）今年初公布以1元象徵式租金，租出元朗東頭一幅曾申改劃用途遭城規會否決作住宅發展的地皮，與聖公會福利協會合作發展過渡性房屋，名為「同心村」，租期8年，有關申請將於明日在城規會中審理。據規劃署文件顯示，有關申請接獲244份公眾意見，當中43份意見書反對，但該署認為擬議的發展符合政府增加房屋供應的政策，不反對申請，料明日可獲「開綠燈」。

據城規會文件顯示，上述發展位於元朗東頭一幅地皮及毗連政府土地，申請為期3年的臨時過渡性房屋發展與相關的填土或挖掘工程。地皮面積約25.12萬方呎，住宅部分擬議發展地積比率1.607倍，計劃興建3幢不多於4層高的住宅物業，提供1800個臨時過渡性房屋單位；另非住宅部分則以0.053倍作發展，擬建4幢不多於2層高的非住用物業，此屬項目輔助設施，如綜合社會服務中心、物業辦事處、社區備膳室、社區洗衣房等整個項目發展總樓面約41.7萬方呎。有關發展預計於2022年次季完成，住戶可在2022年年中入住。

大昌行大廈重建商廈料明獲批

另由大昌行持有的九龍灣啟祥道20號大昌行集團大廈，今年初向城規會申請放寬地積比率兩成，擬重建為2幢32層高（包括2層零售平台）商廈，涉及147.75萬方呎。有關申請亦於明日審理，規劃署文件顯示，不反對有關申請，料明日城規會獲批。

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