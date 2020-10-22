國泰大裁員行動，加上疫情下經濟前景仍然不明，但港島龍頭屋苑太古城新近就有罕有全海景複式連天台戶，以3780萬元沽出，實呎3.2萬元，創出屋苑呎價新紀錄。

美聯物業分行高級分區營業經理陳彪表示，上述單位為青松閣頂層複式戶，實用面積約1180方呎，4房間隔，設內置樓梯，並附連約731方呎天台，外望全海景，為屋苑罕有的優質特色戶放盤。原業主有意換樓，今年9月開價4300萬元放售，獲買家洽購，經議價後最終以3780萬元成交，實呎32,034元，呎價刷新屋苑最高紀錄。是次成交為繼今年5月、春櫻閣一個頂層實用面積1277方呎複式戶，以破頂價4030萬元、實呎3.15萬元沽出後，相隔5個月屋苑再現呎價升破3萬元大關的成交。

事實上，上述做價亦反映單位的優質罕有，屋苑同類型的複式戶，為同屬海景花園、鄰座銀栢閣一個1,277方呎單位，亦以約4,100萬元、即每呎3.2萬元放售。至於是次成交的原業主，於1997年2月以1,348萬元購入自住，持貨23年，帳面獲利約2,432萬元，物業升值約1.8倍。