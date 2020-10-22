疫情受控，發展商亦積極拆售工廈物業。由豐展資產發展的觀塘駿業街46號，屬新式工廈即日起推售，意向呎價由9000元起，入場費約300餘萬元。

豐展資產董事兼創辦人吳建韶表示，駿業街46號是集團在港的首個項目，項目設127個工作室，建築面積由380至810方呎，今開放示範單位，並同步推售，首批40個工作室，意向呎價由9000元起，售價逾300萬元，首批單位市值逾3億元。

示位採直播室設計 合KOL需要

吳氏續指，集團看好九龍東的發展機遇，加在去年已開始了解5G機遇，故發展項目時，伙拍中移動香港為全幢大廈的工作室引入5G流動技術，提供極速數據網絡。豐展資產董事兼創辦人鄺紹民透露，集團目前暫只有駿業街46號，亦積極物色其他發展機會，如住宅、工廈物業等。

此外，發展商開放位於5樓的示範單位，每個工作室均設洗手間及智能鏡，其中501室建築面積約768方呎的工作室，以傳統辦公室設計，適合小型企業。另建築面積約802方呎的502室，則以直播室設計，配合KOL需要。

記者：甘潔瑩

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日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm