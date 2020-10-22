雖然社會聚焦國泰（0293）大裁員將推高本港失業率，但新冠疫情持續紓緩，多個新盤仍群起登場。繼香港小輪（0050）及帝國集團合作的屯門青山公路帝御系列第二期帝御‧星濤，剛公布首張價單後，長實（1113）沙田九肚麗坪路新盤名日．九肚山亦剛公布首批54伙價單，平均實呎22731元，提供最高22%直減折扣，整批折實平均17730元，雖較同區建滔（0148）駿嶺薈去年11月首推的分層單位的折實平均19166元，低約7%，但較同區玖瓏山二手呎價約1.5萬元高近兩成。

高區內二手呎價近兩成

值得一提的是，長實是次會提供「呼吸Plan」，為近期新盤罕見，該計劃向買家提供80%一按，買家首3年只供利息，不需供本金，息率為2厘。長實地產投資董事黃思聰指，申請者不需壓力測試和入息證明，而採用此計劃的買家，最高折扣率21%。

2房折實763萬入場

長實執行董事趙國雄表示，名日‧九肚山首推54伙，比同區新盤有逾一成折讓，形容屬「Dream Price」，稍後加推的折實呎價，勢將突破2萬元。黃思聰補充，名日‧九肚山首推54伙，戶型由2房至4房，扣除最高22%折扣，折實售價762.8萬至2528.4萬元，折實實呎15599至20631元，而建期付款與即供相差3%。

明起收票及開放示位

至於入場費最低單位，為2座2樓F室，屬實用489方呎2房戶，折實價762.8萬元(折實呎價15599元)。名日‧九肚山明日起收票，而設於尖沙嘴港景峯商場的示範單位， 明日起開放予公眾參觀。

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