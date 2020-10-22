由香港小輪（0050）及帝國集團合作的屯門青山公路帝御系列第二期帝御‧星濤，剛公布首張涉及123伙的價單，折實平均實呎14585元，比同系一期的帝御．金灣，今年7月首批123伙折實平均實呎13578元高出7%。

首批123伙 折實299萬入場

負責銷售的恒基物業營業(一)部總經理林達民形容，隨著疫情好轉，現時項目為「次疫情價」。他續指，是次特別新增建期付款方法，買家可先付一成首期，餘款可待入伙後支付，買家亦可採用發展商提供的備用最高八成半按揭。值得一提，即供照定價最高減9%，建期最高則減3%。

項目明日起收票及開放示範單位予公眾參觀，最快下周開售。發展商公布，首批單位涉及123伙，單位面積由208方呎至996方呎，戶型涵蓋開放式至4房單位，當中28伙為開放式、70伙1房、21伙2房、2伙3房、2伙4房。

開放式至2房折實600萬以下

今批單位定價由328.4萬元至1533.2萬元，提供最高9%折扣，折實價由298.84萬元至1395.2萬元，折實實呎由13075元至 16624元。而今批單位全數開放式單位至2房戶的折實售價均在600萬元以下。

今批入場單位為1座2樓18室，實用208方呎，開放式間隔，折實價298.84萬元，實呎14367元。值得留意是，同系一期的帝御．金灣今年7月首批入場單位為3座高層地下15室，實用207方呎，定價309.8萬元，當時折實291.212萬元，相比之下，現時入場費折實價亦高出2.6%。

資料顯示，帝御‧星濤提供614伙，實用186至1374方呎， 涵蓋開放式至四房戶，並設特色單位；關鍵日期為2022年4月，即樓花期長約18個月。