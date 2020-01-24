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EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY收約80票 超額2倍
文章日期：2020年10月21日 21:22
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遠中集團持有的跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，將於本周五(23日)首輪推售25伙；市場消息指，截至今日晚上八時，6日來已錄得約80張入票，超額認購逾2倍。
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