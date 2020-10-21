疫情打擊商業市場的租售價格，上周截標、僅收3幅標書的東涌第57區商業地，地政總署指，因為地價入標金額未達到政府就該用地所定的底價，故不接納所接獲的3份標書，是次繼今年5月東九啟德第2A區4號1、5(Ｂ)號及10號商業地流標後，5個月來再有地皮流標，更是規模逾100萬方呎的商業地。

上述地皮入標的發展商，包括獨資入標的長實（1113）、新地（0016），另信置（0083）伙嘉里（0683）入標。

資料顯示，東涌商業地皮面積13.28萬方呎，指定作非工業（不包括住宅、酒店、倉庫及加油站）用途，最高可建樓面達126.13萬方呎。據賣地章程顯示，地皮不設拆售限制，中標發展商須在地盤東面指定處預留位置以作接駁一條擬議行人天橋，並於地盤內提供有指定闊度要求的行人路及相關設施，以連接上述的行人天橋。

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