忠誠拍賣行今日舉行拍賣會，推出19項物業出售，包括13個住宅物業、及6個車位、舖位及寫字樓等非住宅物業，有3個物業最終沽出。當中，粉嶺公屋華明邨一個銀主盤，以360萬元沽出，較開價高20萬元或6%。

天璽銀主盤4060萬沽 實呎3.79萬

資料顯示，該個銀主盤為粉嶺公屋華明邨4座(富明樓)一個低層5室，實用面積385方呎，開價340萬元，最終以360萬元沽出，呎價9351元。土地註冊處資料顯示，該單位原業主2018年10月以400萬元已補價購入，期後於去年起向銀行及財務機構借貸，原業主今年5月申請破產後，單位淪為銀主盤。若以2年前購入價400萬元計，單位現時貶價約40萬元或10%。

另外，九龍站天璽一個銀主盤以4060萬元成交，較開價高出13%。該個天璽單位位於皇鑽璽21座中層D室，實用面積約1070方呎，採4房間隔，為銀主命物業，開價3600萬元，經過7組買家競價，最終以4060萬元成交，實呎約3.79萬元，成交價貼近市價水平。原業主2010年3519萬元購入，單位10年間升值約541萬元或15%。

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