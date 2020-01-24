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128 WATERLOO一房呎售3萬 明翹匯3房1128萬沽

文章日期：2020年10月21日 17:41
128 Waterloo資料圖片。

市場即將有新盤公布開價之際，今日一手成交主要屬餘貨；綜合市場資訊，截至5時30分，新盤成交暫錄約6宗；其中萊蒙國際（3688）與俊和合作的九龍窩打老道128 WATERLOO，今日再錄成交，有買家斥資994.7萬元購入，一個實用面積331方呎一房單位，實呎30,051元，項目本月推出至今累售增至7伙。 
 
此外，佳明（1271）旗下青衣明翹匯，今日最新售出2A座10樓A室，屬實用755方呎3房戶，成交價1128萬元，實呎14,940元。

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