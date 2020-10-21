將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」開幕後，帶動區內住宅租售成交，區內最後一期住宅發展項目的潛力亦被看高一線。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，集團在區內有住宅項目發展，雖然補地價金額創區內新高，他相信補價金額反映區內發展及配套成熟有關，將積極研究入標競投。

日出康城13期為日出康城最後一期住宅發展項目，預計可興建2550伙住宅單位，項目補地價金額55.68億元，以項目可建總樓面約154.67萬方呎計，折合每呎補地價約3,600元，創日出康城各區住宅新高。綜合市場人士估計，連同補地價內，項目估值約85.1億至154.67億元，每方呎樓面地價約5500至1萬元。

盧子豪強調集團沒有囤積貨源

另盧氏又透露，正待批預售樓花同意書的日出康城第10期，預計今年12月推售，項目涉893伙，提供2房至4房戶，不設開放式及1房戶，3房或以上單位享全海景致。同系LP6可望於今年底入伙，目前累售2,343伙，佔全盤2,392伙的98%，平均成交實呎約1.63萬元，套現約192億元，項目尚餘49伙待售，以特色戶為主，擬以現樓形式推售。

對於政府擱置一手樓空置稅，盧子豪指，當初政府引入一手樓空置稅，主要是增加房屋供應，，但集團一直積極推售新盤，沒有囤積貨源，如日出康城LP6，自2018年9月起推售，銷售未有停止，惟對於豪宅物業，未必對一手供應有太大幫助，因此擱置一手樓空置稅亦合理。

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