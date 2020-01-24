疫情重創商廈市況，商廈租金回落，南豐旗下東九啟德AIRSIDE現正招租，發展商調低意向呎租20%至逾40元起。

寫字樓每層3.2萬呎起 月租128萬入場

南豐香港地產處資產管理部總監劉子敏指，受疫情影響，商業活動減少，寫字樓租務市場受影響，故調低AIRSIDE的意向呎租，由原先的呎租逾50元，調低兩成至40餘元，目標客群為中環及尖沙嘴區的搬遷租戶。資料顯示，AIRSIDE寫字樓全層面積由3.2萬至5.3萬方呎不等，以意向呎租40餘元計，月租由逾128萬元起。劉氏又透露，共享工作空間營運商IWG亦正洽租。

MCL院線逆市租4萬呎商場樓面

AIRSIDE商場部分亦同步招租，劉子敏表示，商場定位為「可負擔奢侈品」類型（affordable luxury），如港鐵九龍塘站又一城、鰂魚涌太古城中心，約30%樓面作餐飲設施。他透露，暫落實與MCL院線的租務成交，承租約4萬方呎樓面，提供7個影院、涉1100個座位，租期約10年。

資料顯示，南豐2017年以逾246億元投得啟德第1F區2號商業地，當時為全港商業官地最高價紀錄，並命名為AIRSIDE，項目總樓面達190萬方呎，商廈樓面約120萬方呎，及商場約70萬呎，總投資額達320億元，預計2022年落成。

記者：甘潔瑩

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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