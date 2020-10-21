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名日．九肚山首張價單 擬推車位認購安排
文章日期：2020年10月21日 15:35
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長實黃思聰。
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長實（ 1113）旗下沙田麗坪路名日．九肚山，已經上載樓書，長實地產投資董事黃思聰指，項目日內將會開價，首批會包括今日曝光的示範單位所展示的4房雙套戶型。黃透露，首張價單將會安排車位予3房及4房買家選購，除認購外，亦有機會推出租用方案，同時將會提供創新又實用的付款方法予換樓客買家選擇。
記者:張允亭
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