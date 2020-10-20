戴德梁行近日首次發布《全球寫字樓市場影響洞察》研究報告，預期寫字樓巿道全面復蘇的時間線與大蕭條時期一致，唯在家工作趨勢的影響下，會略有滯後。戴德梁行首席經濟學家、全球研究部主管Kevin Thorpe表示：「房地產具有很強的本地屬性，並非每個市場均會遵循相同的復蘇路徑。」報告的重點結論是，估計2022年第一季經濟和就業情况將全面復蘇，寫字樓空間需求將增加，空置率轉趨下降，租金開始上升。至2025年，料全球寫字樓空置率將回歸到危機前的水平，大約為11%，同時租金也將恢復到危機前的最高水平。

報告指出相比全球其他地區，增加彈性工作及在家工作在亞太區未成為主流，預計不會對寫字樓市場帶來太大影響。香港寫字樓供應短期內將由企業以節約成本為由的搬遷需求所帶動，並預料2022年市場將有約380萬平方呎的新寫字樓供應，為記錄歷來新高，預期將為寫字樓租金帶來一定的壓力。

筆者看罷上述報告，得出結論是疫情固然打擊了經濟和就業，從而拖累寫字樓巿道，而不單在家工作會令後巿復蘇滯後，而新供應增加為歷來最多，也增添了壓力，投資者如入巿要有能力守較長的時間。

陸振球

明報投資及地產版主編