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第一城本月暫錄19宗成交 2房518萬沽
文章日期：2020年10月19日 19:59
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港鐵大圍站新盤柏傲莊銷情熾熱，一度令區內大型屋苑的二手交投步伐減慢。隨著該盤過去周末完成首輪銷售後，指標屋苑沙田第一城亦續錄成交。
中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本月暫錄約19宗成交，佔上月全月錄得30宗的63%。屋苑40座中層D室，實用面積304方呎2房間隔，原業主開價約540萬元放盤，議價後減至以518萬元易手，減幅22萬元或約4%，平均實呎17039元。
侯續指，原業主2015年以390萬元購入上址，持貨5年，轉手帳面獲利128萬元，物業期內升值約33%。
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