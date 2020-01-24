Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
11月整體買賣註冊料7000宗 估計按月增8%
文章日期：2020年10月18日 15:45
Share
prev
next
市場焦點大盤、大圍站柏傲莊I開售，銷情理想之際，中原地產研究報告指，由於項目現正分階段發售，估計將刺激11月一手新盤登記數字繼續上揚，有望推動11月整體物業買賣登記迫近7,000宗水平，意味比10月全月預計錄約6500宗，按月增加500宗或約8%。
中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，10月迄今整體物業買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)，暫錄2,349宗、涉資188.75億元(具體反映9月成交市況)，預料10月全月最終可錄6,500宗、涉資500億元，相關數字與9月相若。
相關新聞
柏傲莊I熱銷帶動 業界料本月一手成交重上1500宗
柏傲莊I今開賣159伙 首小時售約25伙
帝御‧金灣花園特色戶590萬沽 呎價逾1.8萬
CCL按周跌幅近四個月最勁 重返5月水平
空置稅疑煞停 梁志堅：經濟環境咁差，政府仲搞咩鬼一手空置税！
帝御‧星濤批預售涉614伙 最快下周開價
英皇「共‧融舍」計劃 每伙月租5700元
首個公務員合作社物業 今強拍底價4.52億
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款