市場焦點大盤、大圍站柏傲莊I開售，銷情理想之際，中原地產研究報告指，由於項目現正分階段發售，估計將刺激11月一手新盤登記數字繼續上揚，有望推動11月整體物業買賣登記迫近7,000宗水平，意味比10月全月預計錄約6500宗，按月增加500宗或約8%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，10月迄今整體物業買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)，暫錄2,349宗、涉資188.75億元(具體反映9月成交市況)，預料10月全月最終可錄6,500宗、涉資500億元，相關數字與9月相若。