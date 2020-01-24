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柏傲莊I買家李先生:「無諗過會抽中」斥958萬入市
文章日期：2020年10月18日 13:29
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新世界
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合作發展的大圍站柏傲莊I，今日進行B組散客組別銷售。抽到第19號籌、從事建築業的李先生表示，以約958萬元購入柏傲莊I一個兩房單位。
他指出，項目為近日市場焦點，入飛人數更創出1997年後的新盤最高紀錄，因此自己亦「無諗過會抽中」。李先生續指，心儀項目交通方便，而且有沙中線，所以準備四成首期入市，並以太太的「首置」身分入市。
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