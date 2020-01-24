10月至今，將軍澳半新盤海翩匯錄約2宗二手成交，較上月同期錄約1宗增加一倍。

香港置業區域營業董事范文濤表示，海翩匯新錄7座頂層特色戶成交，單位望內園及山景、2房間隔，實用521方呎連287方呎天台。原業主去年底叫價988萬元放盤，議價後減價48萬元或5%，終以約940萬元成交，折合實呎18042元，新買家為首置客。原業主2016年9月以約661.6萬元一手購入單位，帳面賺約278.4萬元或42%。