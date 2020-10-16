疫情打擊商業市場的租售價格，影響發展商對商業地的入標意欲。地政總署公布，東涌第57區的東涌市地段第45號的地皮，可建樓面逾126萬方呎，屬本年度大型商業地之一，但該署僅收到3份標書，包括以獨資入標的長實（1113）、新地（0016），另信置（0083）伙嘉里（0683）入標，反應冷淡。

翻查資料，政府今年度暫推售2幅商業地，分別為5月推售的東九龍啟德第2A區4號地盤、5（ B ）號及10號商業地、以及今日截標的東涌商業地，兩地皮的可建樓面均逾百萬方呎，分別只收到4及3份標書，前者因入標價未達到政府就該用地所定的底價而流標收場。

可建逾126萬呎 最高估值逾56億

萊坊執行董事林浩文表示，是次東涌商業地入標人數與預計差不多，估計發展商對這類商業地皮興趣不大，因投資額大及回報期長，加上地皮附近配套並不成熟，亦遠離東涌市中心，預計該區需要約7至10年時間才發展成熟，地皮有流標風險。

資料顯示，東涌商業地皮面積13.28萬方呎，指定作非工業（不包括住宅、酒店、倉庫及加油站）用途，最高可建樓面達126.13萬方呎。據賣地章程顯示，中標發展商須在地盤東面指定處預留位置以作接駁一條擬議行人天橋，並於地盤內提供有指定闊度要求的行人路及相關設施，以連接上述的行人天橋。綜合業界人士估計，地皮估值31.53億至56.76億元，預計每方呎樓面地價2,500至4,500元。

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