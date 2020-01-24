近日新盤市場聚焦開售在即的大圍站柏傲莊I，主要反映9月21日至9月27日具體市況的中原城市領先指數CCL，錄得15周即近4個月來的按周跌幅，CCL最新報175.83點，按周跌1.25%，終止2周連升，並重返5月10日的水平(175.83點)，走勢回軟。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，指數正在尋底，惟尋底成功的訊號有待確認，展望中秋後樓價可以重拾升軌。

他表示，本周指數主要反映中秋節前一周的二手市況，而近日大圍新盤柏傲莊I認購反應熱烈，對本港樓價的影響將會在11月上旬公布的CCL開始反映。

至於反映大型屋樓價走勢的 CCL Mass，最新報179.26點，按周跌0.62%，樓價持續一周升一周跌，兼連續7周於180點上下窄幅爭持，最高180.74點，最低179.26點。

另兩個整體指數，本周指數均呈跌勢；CCL(中小型單位)報176.65點，按周跌0.84%，連續7周即近2個月，於177點上下窄幅爭持。同時，CCL(大型單位)報171.55點，按周跌3.42%，終止2周連升，近日豪宅樓價波幅擴大，指數於171點到177點之間反覆。

四大分區指數方面，連續三周兩區升、兩區跌，當中港島CCL Mass報186.57點，按周升1.89%，終止2周連跌；新界東CCL Mass報188.96點，按周升0.30%，近6周企穩189點水平。

至於九龍CCL Mass報172.57點，按周跌1.49%，連升2周後回軟；新界西CCL Mass報163.37點，按周跌2.82%，指數上周急升今周急跌，走勢反覆。