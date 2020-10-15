繼新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）推出過渡性房屋後，英皇國際（0163）新近亦與慈善機構新家園協會合作，推出「共•融舍」房屋共享計劃，以象徵式1元租金將旗下位於上環皇后大道西78至80號高陞大樓22個單位租予新家園協會負責營運，為期1年，再分租予有迫切住屋需要或正輪候公屋3年以上的基層人士，特別是單親家庭和少數族裔等弱勢社。

1元租予新家園協會涉22伙

有關單位實用面積由340至390方呎，每個單位標準費用為每月5,700元，可容納最多2個家庭或3個同性別同種族的單身人士共住及攤分費用，英皇將負責統籌所有單位的翻新修葺工程，同時獲集團旗下歐化贊助單位內的基本傢俬配置，如床、床褥、衣櫃及餐桌椅等，有需要的家庭或人士可以即時入住。

單位340至390呎 月租5700元

英皇國際執行董事楊政龍表示，這次與新家園協會合作，除了響應政府的呼籲，亦希望能夠善用等待重建發展的舊樓物業，為有迫切住屋需要的基層人士提供過渡性居所，減輕其住房壓力，回饋社會。集團希望未來能參與推行更多同類型的計劃，靈活善用集團資源，秉承『取諸社會、用諸社會』的理念回饋貢獻社會。

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