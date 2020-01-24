【多相】TOWNPLACE SOHO頂層逾千呎4房連天台戶招租
文章日期：2020年10月15日 16:38
主攻「新世代」客源的新地（0016）中半山堅道TOWNPLACE SOHO，將推出項目僅得一伙的頂層連天台特色戶，實用面積1,092方呎，屬4房連套房及工人套房間隔，單位設內置樓梯直達800方呎的天台。單位設3.5米特高樓底，主人套房浴室設雙洗手台，配上浴室預設的專用藍牙音響，如同置身酒店水療空間一樣。另廚房選用名牌家電，包括雙門雪櫃、蒸焗爐、電磁煮食爐、酒櫃等。
新地Signature Homes總經理官曉霓表示，TOWNPLACE SOHO特色單位設計獨特，並享開揚景觀，為租賃市場中較罕見，隨著推出全新頂層連天台特色單位，團隊會繼續為TOWNPLACE KENNEDY TOWN及TOWNPLACE SOHO兩大物業的住戶打造更多特色活動，建造TOWNPLACE小社區。
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