主攻「新世代」客源的新地（0016）中半山堅道TOWNPLACE SOHO，將推出項目僅得一伙的頂層連天台特色戶，實用面積1,092方呎，屬4房連套房及工人套房間隔，單位設內置樓梯直達800方呎的天台。單位設3.5米特高樓底，主人套房浴室設雙洗手台，配上浴室預設的專用藍牙音響，如同置身酒店水療空間一樣。另廚房選用名牌家電，包括雙門雪櫃、蒸焗爐、電磁煮食爐、酒櫃等。

新地Signature Homes總經理官曉霓表示，TOWNPLACE SOHO特色單位設計獨特，並享開揚景觀，為租賃市場中較罕見，隨著推出全新頂層連天台特色單位，團隊會繼續為TOWNPLACE KENNEDY TOWN及TOWNPLACE SOHO兩大物業的住戶打造更多特色活動，建造TOWNPLACE小社區。

其他報道

恒指跌508點 科指見一個月最大跌幅 壹傳媒升幅收窄至10%

全日空母公司獲日本5官民銀行貸款4000億日圓

美擬將螞蟻列入貿易黑名單 中國外交部：將採取措施維護企業權益

首隻ESG ETF今掛牌 海通：反應正面 有意續推

富衛推「易衛您」自願醫保 首創「每保單年度每傷病」賠償

香港與新加坡達成旅遊氣泡協議 國泰現升5.6%

迅銷全年純利跌44% 大中華區UNIQLO復蘇速度勝預期

警方今晨突然搜查黎智英名下辦公室並撿走一批證物 壹傳媒現升20%

【有片：選股王】太保重上50天線 短線有望上咩位？

赴台僅一年 淘寶台灣年底前終止營運

內地CPI、PPI遜預期 恒指半日跌316點 跌穿100天線

報道指歐盟或分拆亞馬遜壟斷案調查以加快訴訟

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR連跌2日

內地股市走勢分化 滬指高收0.1%