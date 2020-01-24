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133 PORTOFINO特色戶3968萬沽 呎價3.2萬料創西貢分層新高
文章日期：2020年10月14日 19:00
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除何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，今日錄得大額成交外，信置
（0083）
同系西貢對面海豪宅133 PORTOFINO，今日亦售出一伙色單位，為1座5樓實用1239方呎A室、屬連969方呎天台特色戶，為4房雙套連多用途房(連洗手間)間隔，成交價3968.7萬元、實呎32031元，料創西貢分層單位呎價新高，為項目5個月以來再次錄得成交。
133 PORTOFINO今年2月至今累積售出3個單位，套現逾1.06億元。
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