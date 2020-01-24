太古地產（1972）「破天荒」拆售鰂魚涌太古城車位，惹來市場關注。據本報取得的招標文件，私家車車位的指引價為300萬元，而電單車車位的指引價為15萬元，招標日期由10月13日至11月2日下午3時。據標書的資料，太古地產（即賣方）不一定接納出價最高的投標書，全權酌情決定接納或拒絕任何投標書。

下月2日截標

投標者須為相關單位的登記業主，並與土地查冊紀錄相同，其他身份如信託人、遺產代理人等持有並不接受。私家車車位業投標時，需連同20萬元本票作臨時訂金、電單車車位則為3萬元。若標書獲接納，投標者將在11月13日之前收到要約的表格。

屋苑共約4500個商住車位

據了解，太古城合共有約4,500個停車位作商業及住宅用途，而地契內註明，太古城內所有住宅用途的私家車車位只可由太古城的住戶或其訪客使用，但地契內並沒有車位轉售的限制。

據區內地產代理指，同區康怡花園的車位售價介乎140萬至170萬元，而太古同系的MOUNT PARKER RESIDENCES（MPR）車位，售價逾200萬元，換言之，太古城車的指引價還要高於同區同屬大型屋苑的康怡花園車位逾76%至1倍。

其他報道

太古地產：出售非核心資產 投資於新商機及核心發展

太古地產首度拆售太古城227個車位