上述成交單位屬4房4套間隔，可瀏覽加多利山及洋房群景觀，是次成交價包括3個車位。資料顯示，ST. GEORGE'S MANSIONS自8月至今，累售3伙、套現約4.4億元。

信置聯席董事田兆源示，項目備受富豪家族及企業家追捧，是次買家鍾情加多利山矜罕地段，看好豪宅承接力；項目亦為集團繼西貢133 Portofino之後，本港第二個榮獲國際級《WELL建築標準™️》Core V.2認證的住宅項目，住戶可享健康潔淨生活，項目設空氣質量監測器及紫外光殺菌空氣淨化系統。