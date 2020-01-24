ST.GEORGE'S MANSIONS特色戶2.38億沽 今年九龍一手分層最貴
文章日期：2020年10月14日 16:55
雖然新盤市場聚焦即將開售的新世界（0017）大圍站柏傲莊I，但其他一手豪宅仍錄得大額成交。信置（0083）及中電（0002）合作發展的何文田加多利山 ST. GEORGE'S MANSIONS，今日以招標形式，售出第1座23樓A室，屬頂層連天台特色戶，成交價達2.38億元；單位實用面積3330方呎、另連2933方呎天台，實呎71,471元，相關成交價和呎價，料均創今年九龍一手分層豪宅新高紀錄。
上述成交單位屬4房4套間隔，可瀏覽加多利山及洋房群景觀，是次成交價包括3個車位。資料顯示，ST. GEORGE'S MANSIONS自8月至今，累售3伙、套現約4.4億元。
信置聯席董事田兆源示，項目備受富豪家族及企業家追捧，是次買家鍾情加多利山矜罕地段，看好豪宅承接力；項目亦為集團繼西貢133 Portofino之後，本港第二個榮獲國際級《WELL建築標準™️》Core V.2認證的住宅項目，住戶可享健康潔淨生活，項目設空氣質量監測器及紫外光殺菌空氣淨化系統。
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