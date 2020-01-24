EIGHT KWAI FONG首批折實均呎3.11萬 推4年先住後付
文章日期：2020年10月14日 15:55
多個新盤相繼出籠，由遠中集團發售的跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，今公布首張價單，涉及50個單位，平均實呎33116元，扣除最高6%（120天付款）優惠後，折實平均實呎31129元，與同區樓齡約4年的壹鑾最新平均實呎31448元相若。遠中集團香港區資產管理總經理黃今證表示，項目於明天開放示範單位及收票，而所有買家均可享6個月管家服務。
另項目已屆現樓，發展商提供360天付款（照定價減3％）及1440 GO先住後付計劃（照定價），除訂金外，買家先付5％申請費及每年3％許可費，可提前入住或出租單位，有關申請費及許可費可在餘款扣減。今批50伙單位實用面積258至428方呎，涵蓋開放式及1房，定價897.7至1,715.6萬元，實呎27,645至42,418元，折實843.8至1,612.6萬元，折實實呎25,986至39,871元。
價單中最平一伙為2樓D室開放式單位，實用259方呎，定價897.7萬元，折實843.8萬元，折實實呎32,579元。呎價最平為實用428方呎的3樓F室一房戶，定價1183.2萬元，折實1112.2萬元，折實實呎25986元。
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