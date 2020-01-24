多個新盤相繼出籠，由遠中集團發售的跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，今公布首張價單，涉及50個單位，平均實呎33116元，扣除最高6%（120天付款）優惠後，折實平均實呎31129元，與同區樓齡約4年的壹鑾最新平均實呎31448元相若。遠中集團香港區資產管理總經理黃今證表示，項目於明天開放示範單位及收票，而所有買家均可享6個月管家服務。

另項目已屆現樓，發展商提供360天付款（照定價減3％）及1440 GO先住後付計劃（照定價），除訂金外，買家先付5％申請費及每年3％許可費，可提前入住或出租單位，有關申請費及許可費可在餘款扣減。今批50伙單位實用面積258至428方呎，涵蓋開放式及1房，定價897.7至1,715.6萬元，實呎27,645至42,418元，折實843.8至1,612.6萬元，折實實呎25,986至39,871元。

價單中最平一伙為2樓D室開放式單位，實用259方呎，定價897.7萬元，折實843.8萬元，折實實呎32,579元。呎價最平為實用428方呎的3樓F室一房戶，定價1183.2萬元，折實1112.2萬元，折實實呎25986元。

其他報道

嘉湖半月26宗 較上月同期升1倍

太古地產：出售非核心資產 投資於新商機及核心發展

朗濤新推55伙周六發售 與柏傲莊I對撼

9月份辣稅稅收飈94% 第三季辣稅按季增逾6成

廖寶珊家族成員4188萬「首置」購中半山輝煌大廈單位

太古地產首度拆售太古城227個車位

柏傲莊I示位重新開放 人龍再現