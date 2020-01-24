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長實:改掛較低風球後兩小時重開SEA TO SKY售樓處
文章日期：2020年10月13日 15:03
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現時香港正懸掛8號風球，長實
（1113）
旗下設於红磡置富都會商場的將軍澳日出康城 SEA TO SKY示範單位、售樓處目前暫停開放。長實地產投資董事郭子威表示，按以往颱風安排，集團新盤的售樓處會暫停開放，直至天文台改掛較低風球為止，集團並會因應實際交通情况重開售樓處。
郭續指，集團會在客户、地產代理及同事安全的情况下，才會重開售樓處，一般會在改掛較低風球後兩小時重開。
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