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柏傲莊I兩日收票逾7000票 超額38倍
文章日期：2020年10月11日 21:11
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柏傲莊位於愉景新城商場內排隊情況(張允亭攝)
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新世界
（0017）
與港鐵
（0066）
合作的大圍站柏傲莊I，收票反應理想。市場消息指，截至晚上9時，周末兩天已錄逾7,000認購登記，以首批180伙計，超額認購約38倍。
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