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128 WATERLOO今晚首輪賣20伙 代理指暫沽4伙

文章日期：2020年10月9日 20:08

內房萊蒙（3688）及俊和合作發展的窩打老道新盤128 WATERLOO，早前以折實平均27,676元首推50伙，今晚開展首輪銷售推出20伙，單位折實價782.76萬元起，市場消息指售出約4伙。

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