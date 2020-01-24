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128 WATERLOO今晚首輪賣20伙 代理指暫沽4伙
文章日期：2020年10月9日 20:08
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內房萊蒙
（3688）
及俊和合作發展的窩打老道新盤128 WATERLOO，早前以折實平均27,676元首推50伙，今晚開展首輪銷售推出20伙，單位折實價782.76萬元起，市場消息指售出約4伙。
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