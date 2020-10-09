翻查資料，整個大圍站項目涉及地價約103.56億元，新世界將支付其中約28.56億元，即約28%；餘下72%即約75億元由港鐵支付。項目地盤面積約52.1萬方呎，住宅部分最高可建樓面面積約205萬方呎，商業部分最高可建樓面面積約65.25萬方呎。

可留意的是，大圍站上蓋項目曾於2012年推出招標，當時補地價金額127億元，截標前雖有多個發展商表示有興趣，惟最終僅3份標書競投，港鐵在審視標書後，終流標收場。

小題\&負責支付28%補地價 商場歸港鐵

到2014年，港鐵見本港地產市况轉佳，重推大圍站上蓋招標，除補地價金額由127億元，大減逾23億元或近20%、至103.56億元外，同時增設兩種發展方式讓發展商競投，發展商可選擇全數支付逾百億元補地價，並同時持有商場權益，或選擇門檻較低的放棄商場方案，以增入標彈性，吸引更多發展商入標競投，項目最終接獲9份標書，並由新世界擊敗另外8間財團、只選住宅部分方案投得項目的發展權。