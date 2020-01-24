左起：新世界發展營業及市務部經理曹柏堅、新世界發展營業及市務部助理經理陳俊麒、新世界發展營業及市務部總監黃浩賢

新盤市場焦點大盤、新世界（0017）與港鐵（0066）合作的大圍站上蓋柏傲莊I，今日正式公布首張價單，涉及180個單位，扣除最高20％直減折扣優惠後，折實平均實呎18921元，較毗鄰的名城最新平均二手實呎16852元，高約12%。不過，就與宏安地產（1243）2017年11月首度推出的同區樓盤薈蕎的首批折實平均18198元，只是相差約4%。而建期最高折扣則為16.5%。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，項目會於明日起開放示範單位及收票，最快有機會下周推售。他續稱，今次定價反映項目雙鐵及座擁商場之優勢，對項目銷情有信心，估計今年內「賣唔晒都有9成」，而二期有機會緊接推售。

今張價單包括37個一房戶、52個兩房戶、91個三房戶，實用介乎322至835方呎；其中售價最平1伙，為2A座8樓E室，實用322方呎，一房間隔，定價786.2萬元，折實價628.9萬元、折實實呎19531元。呎價最平則為3B座8樓C室，實用723方呎，三房間隔，定價1501.9萬元，折實1201.5萬元、折實實呎16618元。

記者:林尚民

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