近期在港未有太多大型新盤登場的長實（1113），今年初曾就馬鞍山酒店海澄軒部分樓面轉作住宅，但早前撤回申請，惟近日發展商再度提交有關申請，有關改劃方案相同。

據城規會文件顯示，馬鞍山海澄軒的地皮現規劃為「其他指定用途」註明「酒店」，是次長實提出將地皮改劃為「住宅（甲類）12」地帶，有別於今年初擬議將「分層住宅（只限設於大規模改建的現有建築物）」加入為第二欄用途。

不過，是次改劃方案與今年初相同，酒店佔地約8.6萬方呎，現提供831個酒店房，長實計劃將其中637個房間改裝為住宅，而餘下194伙保留作酒店用途，總樓面約59.18萬方呎，改劃後，住宅樓面將佔約40.18萬方呎。

住宅與酒店將各自設有獨立入口及升降機大堂，其中住宅樓層每層46伙，設4部升降機。

長實指出，上址在1996年被劃作酒店地帶，但隨著旅遊規劃發展改變，馬鞍山酒店需求已逐漸減弱，並指將部分酒店房間改裝為住宅單位出售，可滿足置業需求，並符合政府增加土地及置業政策。

資料顯示，海澄軒佔地約8.6萬方呎，現為1幢18層高酒店，提供831間酒店房間，並於2002年10月開業。長實2000年僅以約1.2億元投得海澄軒地皮，每方呎樓面地價低見約200元。