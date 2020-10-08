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傲瀧三複式特色戶1.02億沽出 呎價3.46萬

文章日期：2020年10月8日 19:22

新盤市場聚焦新世界（0017）開價在即的大圍站柏傲莊I之際，新世界同系已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，今日最新沽出A座P5室，屬實用面積2955方呎、另連749方呎天台和593方呎平台的3複式特色戶，成交價逾1.022億元、折合實呎34611元。傲瀧10月迄今暫累錄兩宗一手成交，套現逾1.74億元。
 

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