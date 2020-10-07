發展商提速推盤。新世界（0017）及港鐵（0066）發展的大圍站上蓋柏傲莊I，首度向傳媒開放3個交樓標準示範單位，並附多項獨特貼心設計。其中一個以2A座18樓A室為藍本，實用面積835方呎，屬3房1套連儲物室間隔。單位內大門旁備有全身鏡，客飯廳以長形開則，樓層高度有逾3米。

多項貼心設計市場罕見

廚房的曲尺工作檯上方的牆壁，設有多個磁性配件，可按照住戶的喜好和習慣改變位置，以收納各類廚具。廚房內另備有抽油煙機、煮食爐及紅酒櫃等品牌家電。浴室方面，亦附有多項貼心設計。包括洗手盆位置配備多功能鏡櫃、無線充電座及音樂擴音器，供住戶在浴室內擴音播歌；洗手盆下方設有小平台，按下按鈕便會自動打開，讓小朋友站立，小平台亦可揭開作收納櫃。同時，客廁亦設有集嵌入式洗衣乾衣機、收納式熨衫板及晾衣架於一身的組合設計。

主人睡房配備茄士咩色的洗手盆及坐廁，配襯水藍色瓷磚，帶有時尚感，並同時設有淋浴間及浴缸。值得留意是，客廳及睡房多處均附連減音窗。同時，2房示範單位參照2B座18樓C室，實用面積523方呎；此外，以3A座18樓B室為藍本的示範單位，實用面積663方呎，採3房1套間隔。

記者：張允亭

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