新世界皇都戲院大廈明強拍 底價47.776億
文章日期：2020年10月7日 14:56
由新世界（0017）持有大部分業權、涉及歷史建築的北角皇都戲院大廈重建項目，據土地審裁處《土地（爲重新發展而强制售賣）條例》作出的售賣令，將於明日早上強拍，底價47.776億元，為本港強拍史上最大額單一項目。
資料顯示，物業座落於英皇道之北面、渣華道之南面及與電照街交界，地盤面積逾3.62萬方呎，現為一幢商住物業，包括商場、桌球室及兩幢住宅樓宇，部份獲古諮會評為一級歷史建築物。物業1959年落成，樓齡61年。
是次拍賣由第一太平戴維斯負責，其估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指，是次拍賣的物業地盤面積較大，屬近期市場罕見，預計古諮會對項目的評級，不會影響發展商的競投意欲。
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