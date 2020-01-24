由新世界（0017）持有大部分業權、涉及歷史建築的北角皇都戲院大廈重建項目，據土地審裁處《土地（爲重新發展而强制售賣）條例》作出的售賣令，將於明日早上強拍，底價47.776億元，為本港強拍史上最大額單一項目。

資料顯示，物業座落於英皇道之北面、渣華道之南面及與電照街交界，地盤面積逾3.62萬方呎，現為一幢商住物業，包括商場、桌球室及兩幢住宅樓宇，部份獲古諮會評為一級歷史建築物。物業1959年落成，樓齡61年。

是次拍賣由第一太平戴維斯負責，其估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指，是次拍賣的物業地盤面積較大，屬近期市場罕見，預計古諮會對項目的評級，不會影響發展商的競投意欲。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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