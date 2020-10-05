即時地產新聞

第一太平戴維斯：內地客失踪 部分商場空置率升至逾10%

文章日期：2020年10月5日 17:39

疫情持續大半年，除大量街舖空置外，商場空置率亦上升。第一太平戴維斯發佈第三季零售租賃報告指，零售租金於第三季出現穩定跡象，不過依然錄得跌幅，其中優質街舖租金於按季跌2.0%，而商場租金（基本租金）基本保持穩定，惟業主更傾向與現有租戶續約，並願意提供多達30%租金優惠，而一年期租約亦日趨普遍，就位置來看，側重於遊客生意的街鋪及商場無可避免地看到更高的空置率，民生區則相對穩定。

從奢侈品轉向家品類消費

該行又追蹤40個商場的貿易及租戶組合數據顯示，全港商場總體空置率已由2018年9月的2%（社會動盪及疫情之前）增長至2020年9月的7%，由於一些主力租戶（通常是中檔時裝品牌和傳統中餐廳）撤租，導致新界區商場空置率最高，達12%，而海港城、時代廣場及新城市廣場等受內地遊客青睞的商場，空置率較高，近幾個月已攀升至10%以上。該行指，現階段業主及其租戶暫時將依賴本地客，而零售業將進一步從奢侈品和普通零售轉向中端市場和家品類消費，大陸旅客當天返回後，預計通關後，內地當日訪港旅客將迅速提振新界及九龍零售業，但時間尚不確定。第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民表示，雖然本港零售業很難短期交出亮麗成績，但9月下旬的某些早期跡象表明市場正在好轉，進入一個新常態。

 

其他報道

公二居二上月145宗成交 成交價528萬至725萬

盛匯商舖3100萬購花園街舖 原業主劈價1900萬

恒地唐人新村洋房項目擬短期出擊

劉德華父親3800萬購布力架街低層戶

9月持牌代理39815人微跌 代理分行逾7000間今年新高

港灣豪庭兩房818萬沽 屋苑同類今年新高

俊文珠寶陳俊文8000萬 沽愉景灣洋房賺逾3倍

柏傲莊I周末開示位 首推擬多於兩成逾157伙

尚悅連錄兩宗2房特色戶成交 呎價徘徊1.4萬

欣明苑凶宅同層戶貼市價630萬沽

第一城本月暫7成交  三房「97貨」千萬沽

舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款