疫情持續大半年，除大量街舖空置外，商場空置率亦上升。第一太平戴維斯發佈第三季零售租賃報告指，零售租金於第三季出現穩定跡象，不過依然錄得跌幅，其中優質街舖租金於按季跌2.0%，而商場租金（基本租金）基本保持穩定，惟業主更傾向與現有租戶續約，並願意提供多達30%租金優惠，而一年期租約亦日趨普遍，就位置來看，側重於遊客生意的街鋪及商場無可避免地看到更高的空置率，民生區則相對穩定。

從奢侈品轉向家品類消費

該行又追蹤40個商場的貿易及租戶組合數據顯示，全港商場總體空置率已由2018年9月的2%（社會動盪及疫情之前）增長至2020年9月的7%，由於一些主力租戶（通常是中檔時裝品牌和傳統中餐廳）撤租，導致新界區商場空置率最高，達12%，而海港城、時代廣場及新城市廣場等受內地遊客青睞的商場，空置率較高，近幾個月已攀升至10%以上。該行指，現階段業主及其租戶暫時將依賴本地客，而零售業將進一步從奢侈品和普通零售轉向中端市場和家品類消費，大陸旅客當天返回後，預計通關後，內地當日訪港旅客將迅速提振新界及九龍零售業，但時間尚不確定。第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民表示，雖然本港零售業很難短期交出亮麗成績，但9月下旬的某些早期跡象表明市場正在好轉，進入一個新常態。

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