第一太平戴維斯發布第三季零售租賃報告指出，該行追蹤40個商場的貿易及租戶組合數據顯示，全港商場總體空置率已由2018年9月的2%（社會動盪及疫情之前）升至2020年9月的7%。由於一些主力租戶（通常是中檔時裝品牌和傳統中餐廳）撤租，導致新界區商場空置率最高，達12%。報告又指，在海港城、時代廣場及新城市廣場等受內地遊客青睞的商場，空置率較高，近幾個月已攀升至10%以上。

第一太平認為，以上現象意味着現階段業主及其租戶暫時依賴本地客，而零售業將進一步從奢侈品和普通零售轉向中檔市場和家品類消費。預計通關之後，內地訪港旅客將迅速重振新界及九龍零售業，但時間尚不確定。

該行認為，奢侈品牌已經將重點轉移到大灣區或內地城市（廣州、深圳以及海南島等），並繼續將重點轉移至中國南部及較遠離香港的地方。市場基本面發生結構性轉變是不可避免，而不少人認為零售業的新常態將比2018年的水平低30%至40%。

筆者認為，誠如第一太平指香港零售及相關物業巿已出現結構性轉變，而筆者一些零售業朋友，確實對香港巿場已心死，會探討未來在大灣區開展業務的可能性。

陸振球

明報投資及地產版主編