新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站焦點新盤柏傲莊I，繼上周上載樓書後，最新公佈計劃本周中開放示範單位予傳媒參觀、並公佈首張價單的開價，料本周末開放設於荃灣愉景新城商場的示範單位，予公眾參觀及接受收票。 新世界營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊I已蓄勢待發，首批有信心推出多於兩成單位、即涉逾157個單位。

黃浩賢續指，首批推出單位將涵蓋1房至3房，以迎合上車客及用家需求，特色單位擬透過招標形式出售。

至於新世界開發的置業售後服務區塊鏈跨界平台，很大機會應用於是次推售的項目，屆時準買家由買樓入票至售後服務整個過程，均屬電子化處理，以貼合現時疫情下，減少出行和保持社交距離的措施。

新世界營業及市務助理經理蔡靜瑜指，買家可通過該跨界電子平台，遞交物業買賣合約予律師行，及同時向多間銀行遞交申請按揭的文件，查詢審核進度以減省時間。另外，區塊鏈的特性，可確保傳送的資料加密，並提供全面交易資訊，協助買家逐步處理繁複的置業流程。該平台亦新增預約收樓功能。事實上，平台由去年只有中銀香港參與，至現時新增包括恒生、渣打、星展、大新、中國建設、招商及花旗等合共8間銀行，估計最終參與的銀行可達10間。

記者：張允亭