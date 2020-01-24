大角嘴港灣豪庭新錄高層「大兩房」單位成交，由於屬罕有優質放盤，獲新買家以818萬元「意頭價」承接，創屋苑今年兩房新高。美聯營業經理黃永財表示，是次成交單位為港灣豪庭9座高層B室，實用436方呎，屬2房間隔，以818萬元售出，實呎18,761元。原業主2009年6月以約275萬元購入單位，帳面獲利543萬元，升值近2倍。資料顯示，港灣豪庭今年有2房單位以實呎2.25萬元易手，創屋苑今年新高呎價紀錄。