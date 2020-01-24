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欣明苑凶宅同層戶貼市價630萬沽

文章日期：2020年10月5日 14:35

凶宅或凶宅同層戶往往因轉讓困難，售價會有所折讓，而將軍澳居屋欣明苑最新有凶宅同層戶就貼近市價，以630萬元於自由市場沽出。
 
香港置業分區董事劉浩勤指，將軍澳欣明苑 A座低層9室，實用面積554方呎，屬3房間隔，新近於自由市場以630萬元易手，折合實用呎價11372元，為市價成交。據悉，同層一個單位，曾於今年2月發生事故，該單位業主跳樓自殺身亡。
 
原業主於1990年2月以36.62萬元未補地價一手購入，持貨30年，料扣除補地貨費用亦獲利不俗。

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