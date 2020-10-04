踏入10月份，樓市保持暢旺，中原地產統計，十大屋苑本周末兩日錄得15宗成交，較上周末減少1宗或6%，表現大致與上周相若，並連續9周企穩雙位數，而4日長假期則合共錄得36宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手交投暢旺，新盤市場熾熱，包括大圍站大型新盤開售如箭在弦，激發積累的購買力加快釋放，而疫情下港人無法外遊，帶旺今年中秋長假期睇樓及成交氣氛。他又指，之前第二波疫情完結，樓市急速反彈，佛誕及五一長假十大屋苑錄得75宗成交，近期第三波疫情一直回落，刺激一二手市況向上，預計10月樓市將非常暢旺。

另美聯物業統計，4天長假期10大藍籌屋苑合共錄得約37宗買賣成交，若按周六及日計則錄約18宗，較對上一個周末約17宗微升1宗或約6%，連續9個周末錄雙位數水平。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，10月份多個新盤部署登場，加上疫情持續受控，過去積壓多時之購買力湧現，大量市民4日長假全城留港，並趁機於二手市場入市，10大二手屋苑交投承接表現不俗。他預期，第4季發展商將會「報復式」推盤，當中本月大圍站焦點大型新盤勢登場，料刺激物業市場成交量反彈。