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西九四小龍4日長假4成交 昇悅居兩呎售1.7萬

文章日期：2020年10月4日 16:04

中秋及國慶4日長假期，荔枝角西九四小龍交投市況不俗，共錄得4宗成交。
 
中原副區域營業董事歐陽振邦表示，昇悅居新近錄得8座中層A室易手，實用511方呎兩房間隔，原業主9月初叫價920萬元，降價20萬元或2%後至900萬元，獲新買家以一口價承接，實呎17613元。原業主2006年2月以260萬元入市，帳面獲利640萬元，單位14年升值2.5倍。
 
 

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