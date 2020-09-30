由建成於1902年、擁118年歷史的二級歷史建築物舊大澳警署，活化改建而成的大澳文物酒店，不但承載歷史蘊藉，亦連繫大澳社區，同時肩負培育酒店旅遊業生力軍的責任。中秋佳節將至，10位參加「酒店業青年領袖計劃」的應屆本地大專院校畢業生，於上周聯同酒店代表，向村民送上800份應節禮品，同時探訪了25位獨居及行動不便的長者，共迎佳節，體驗社區情味同時傳遞關愛。

大澳文物酒店是本地首間榮獲聯合國教科文組織（UNESCO）亞太區文物古蹟保護獎優異項目奬的酒店，自 2012年3月開業以來，一直以非牟利社會企業模式運作，盈餘用於建築保育。

負責營運酒店的香港歷史文物保育建設有限公司，今年7月中展開「酒店業青年領袖計劃」，甄選10位對行業充滿熱誠的本地大專院校畢業生，在酒店實習及接受跨部門在職培訓，亦協助籌備一系列有關推動可持續旅遊和文物保育的社區項目，讓外界認識水鄉獨特魅力。

香港歷史文物保育建設有限公司董事、同時為信置（0083）副主席的黃永光表示，香港匯聚眾多優秀及有才華的青年人才，可以發揮潛能，貢獻社會，這項計劃提供有意義的平台，為有志投身酒店業的青年裝備專業及實用技能，同時親身領略香港歷史及文化。