隨着疫情好轉，政府放寬部份社交距離措施，買家入市意慾回升。據中原統計，十大屋苑本月錄得約262宗二手成交，交投量與上月相若，亦是連續8個月每月錄逾200宗二手成交。其中，天水圍嘉湖山莊雖然錄得40宗，為十大屋苑中最多，但對比上月錄得45宗，則減少逾一成。呎價方面，各個屋苑按月走勢各異，港島區3個屋苑錄得按月升幅之際，九龍區4個屋苑成交呎價均按月回落0.04%至5.2%。

連續8個月每月錄逾200宗成交

資料顯示，龍頭屋苑鰂魚涌太古城本月累計錄得35宗成交，較上月33宗增加2宗或6%；而平均成交呎價18964元，按月微升1.2%，仍未重返1.9萬元或以上水平。至於，鰂魚涌康怡花園本月則錄得約18宗，比上月全月9宗，反彈1倍。除了天水圍嘉湖山莊錄得最多40宗、太古城錄得35宗外，緊接為錄得30宗的沙田第一城。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤空群而出，帶動二手氣氛，預料整體市況向好，展望下月一手及二手市場會百花齊放，交投暢旺。此外，據中原統計，本周末預約睇樓量約600組，按周升3.4%，屬4個半月以來最多；另中秋節及國慶連周末4天長假則合共錄925組睇樓預約。

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