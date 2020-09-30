十多年前已留意到，當出現股災後，過高的股巿巿盈率(PE ratio) 未必會跟隨股價大跌而下調，反而可能更加上升，原因是公司在股災後生意可能更差，甚至蝕本，以至以盈利相對股價跌得更快，從而推高巿盈率。

上述情况也可出現在樓巿。金管局發表季度報告指出，今年第二季樓價與收入比率已升至新高的18.8，即一般50平方米單位的平均價格，是私人住宅住戶家庭入息中位數的18.8倍。同時，第二季的收入槓桿比率亦上漲至86.6%，亦較去年底的80.9%有所上升。

事實上，以樓價指數計，過去3年香港樓價其實只在高位橫行而沒有大升，但同期港人收入也是受阻，而在疫情後更出現凍薪、放無薪假甚至失業率上升，於是乎港人的樓價與收入比率反愈扯愈高，殊不健康。

筆者認為，香港政府除了要致力搵地以平抑樓價之外，更要想辦法提升香港人的競爭力和收入，而在1997年以前，雖然香港樓價也是年年的升，但當時人們加人工隨時超過10%，所以買樓後過了數年人工加了，供樓負擔便會減輕，而現在買樓了後卻怕被凍薪裁員，情况截然不同。

陸振球

明報投資及地產版主編