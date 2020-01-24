疫情下樓價未有大幅回調，令部分入市買家轉投較市價為低的凶宅。於拍賣物業超過20年的行內老行尊指出，原來凶宅亦分為三大類，若死者被殺於凶宅內，且死者包括孕婦，通常凶宅折讓幅度最高；若死者較年長、屬自然死亡的凶宅，則折讓幅度便較低。有業界亦提醒，購買凶宅或凶宅同層要膽大心細之餘，入市前亦宜三思，在銀行未能承做按揭下，要預留充足資金，以作全數付清樓價的準備。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 黃志東、曾憲宗

本月上旬仍為農曆7月之際，卻有買家無懼盂蘭節先後入市凶宅，包括屯門啟豐園3座高層E室，以300萬元成交，低於正常單位市價逾三成，單位去年6月曾有一名50歲男租客燒炭身亡，原業主2007年約99萬元買入，帳面仍賺逾200萬或約2倍；另一宗位於鄰近奧運站的凱帆軒2座中層A室，成交價675萬元，低正常單位市價約三成，2013年曾發生跳樓自殺案，原業主2015年532萬元購入單位，現帳面賺143萬元或約27%。

第一城凶宅叫價380萬

低市價逾三成

市場亦不乏凶宅放售，以沙田第一城現時叫價最低的49座高層單位為例，根據當年報道指出，曾有男住客於1998年9月份，因經濟及感情問題開煤氣自殺，雖然被保安員發現後送院，不過到達醫院10分鐘後不治，自此單位淪為凶宅，至今仍未能承做按揭。美聯高級物業顧問蘇順敏表示，單位實用304方呎，裝修後由原則2房改為1房，現開價380萬元，比同類正常單位市價約560萬元低超過三成。記者視察上述單位，發現除事故發生時的廚房未有翻新，及保留廚房內當年交樓地磚外，其餘大部分均做過翻新工程，感覺亦光猛四正。

死者為孕婦凶宅折讓最大

加入拍賣行超過20年的忠誠拍賣行拍賣部總經理鄭世傑表示，「凶宅在各種另類物業拍賣中最受市場注視，因為投資者想博低撈物業」，他指凶宅分為三大類，死者較年長、屬自然死亡的單位，成交價折讓率大約為10至20%；自殺的事故單位逾20%；至於被殺、死者人數超過一人，或死者是孕婦的單位，折讓率可超過三成或以上，但因這類單位的租金普遍只比市價低一點，長遠租金回報還是較高。至於如何釐定凶宅，界線則頗為模糊，如果死者是跳樓，無論是屍體倒卧的平台單位，還是他跳出的單位，都可以列為凶宅，雖然有些平台單位業主不准仵工經單位搬出屍體，但是否屬於凶宅，仍要看買家和銀行的取態。對於銀行會否為凶宅單位承做按揭，鄭世傑表示，銀行很多時會連凶宅同層的單位都拒做按揭，故買家購買凶宅前務必預留足夠資金，以便全數支付樓價。

另外，鄭又提醒，由於法律並無規定業主必須披露單位是否曾發生事故，若買家想避免購入凶宅，最好多「做功課」，包括先查找單位的查冊資料、在凶宅網搜尋單位是否曾發生事故，並向附近街坊、代理和業主了解單位資料；且於上網搜尋曾在屋苑或大廈發生的事件，同時向銀行了解單位能否承做按揭。

[樓市VAR]