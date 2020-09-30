差估署：8月私樓售價指數跌逾1% 按月跌幅半年最大 連挫2個月
文章日期：2020年9月30日 10:06
差餉物業估價署最新數據顯示，8月私樓售價指數報380.6點，按月跌1.07%，連跌兩個月，按月跌幅為今年2月以來最大。今年首八個月，樓價指數累升0.37%。
若以單位面積劃分，所有類型單位樓價指數皆向下，當中A、B及C類中小型單位分別報423.2點、363.4點及327.1點，按月分別跌0.7%、1.2%及1.51%。E類單位（實用面積為1722方呎以上）按月跌幅最大，最新報309.2點，按月跌2.09%。
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