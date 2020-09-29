港鐵（0066）今日就將軍澳日出康城第13期發展項目招標，據悉，項目補地價金額55.68億元，以項目可建總樓面約154.67萬方呎計，折合每呎補地價約3,600元，較去年12月推出的12期(由會德豐地產中標)，每方呎補價2,835元高出約765元或27%。若對比日出康城發展項目歷來最貴補地價的11期(由信置、嘉華及招商局置地中標)、每呎補地價3194元，還要高出400餘元或13%，創日出康城區內新高。

此外，項目入場費為最少5億元，中標發展商可分兩期付款，而項目分紅比例則為最少15%。項目將於今年10月29日下午2時截標。據悉，上周有份遞交意向書的發展商包括多間本港龍頭發展商，如長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、新世界（0017）、會德豐等，亦有中海外（0688）、碧桂園（2007）、龍湖（0960）等中資發展商。

日出康城13期住宅總樓面面積154.67萬方呎，預計可興建2550伙住宅單位，綜合市場人士估計，連同補地價內，項目估值約85.1億至154.67億元，每方呎樓面地價約5500至1萬元。

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